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За рулем

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Нужно ли заряжать кальциевый аккумулятор повышенным напряжением? Проверили на практике

Нужно ли заряжать кальциевый аккумулятор повышенным напряжением? Проверили на практике

Каким напряжением нужно заряжать кальциевый аккумулятор — 14,8 или 16 В? Этот вопрос много лет вызывает споры среди автомобилистов.

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