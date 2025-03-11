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Царьград

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Россия отражает массированную атаку: сбито более 300 беспилотников Украины

Россия отражает массированную атаку: сбито более 300 беспилотников Украины

Киевский режим усиливает атаки на Россию, считает депутат Алексей Журавлев. Он утверждает, что удары дронов на Москву связаны с отчаянными действиями Киева.

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