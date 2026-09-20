БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Отказ от российской нефти аукнулся Польше потерей $400 млн: Варшаву крупно кинули при попытке купить сырье из Венесуэлы

Отказ от российской нефти аукнулся Польше потерей $400 млн: Варшаву крупно кинули при попытке купить сырье из Венесуэлы

Отказ от российской нефти аукнулся Польше потерей $400 млн Коллаж "Блокнот" Польша потеряла почти $400 млн, пытаясь купить у Венесуэлы нефть за криптовалюту.

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Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэм

Ну значит кто-то из пшеков кто курировал эту сделку скоро трагически "погибнет", а потом где-нибудь в Южной Америке, а может быть и в Северной появится очередной миллионер с переделанным лицом.