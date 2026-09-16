DOJ Uses Never-Before-Used Terror Court to Deport Afghan Woman Over Election Day ISIS Plot The Justice Department has used a national-security court that sat unused for three decades to deport an Afghan woman from the United States who supported an ISIS-inspired plot to carry out a mass shooting on Election Day in 2024.
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