Суд Оренбурга арестовал мужчину за убийство на проспекте Гагарина

В Оренбурге суд арестовал 45-летнего местного жителя по обвинению в убийстве. 19 сентября на проспекте Гагарина он нанес не менее четырех ножевых ударов своему оппоненту, который скончался на месте.
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