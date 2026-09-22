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Царьград

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Суд Оренбурга арестовал мужчину за убийство на проспекте Гагарина

Суд Оренбурга арестовал мужчину за убийство на проспекте Гагарина

В Оренбурге суд арестовал 45-летнего местного жителя по обвинению в убийстве. 19 сентября на проспекте Гагарина он нанес не менее четырех ножевых ударов своему оппоненту, который скончался на месте.

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