Прогноз погоды в Крыму на понедельник.• Симферополь: +7°, пасмурно• Севастополь: +9°, дождь• Ялта: +8°, дождь• Алушта: +8°, дождь• Евпатория: +10°, дождь• Саки: +9°, дождь• Бахчисарай: +8°, облачно• Джанкой: +7°, пасмурно• Судак: +8°, дождь• Феодосия: +9°, пасмурно• Кер.
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