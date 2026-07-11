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Газета.ру

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IE: в КНР сделали "капсулу выживания" для космических аппаратов с ядерной энергией

IE: в КНР сделали "капсулу выживания" для космических аппаратов с ядерной энергией

Китайские инженеры разработали концепцию "микрочерного ящика" для космических аппаратов с ядерными энергетическими установками, который должен помочь быстро обнаружить обломки после аварии и предотвратить возможную утечку радиоактивных материалов.

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