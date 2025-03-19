"Алло, Трамп на проводе". Вот как мировые лидеры звонят друг другу

Если вы думаете, что американский президент вдруг возьмет и скажет: "А наберите-ка мне Путина", — или даже сам позвонит ему по мобильному и пойдет беседовать в туалет, то прекратите смотреть голливудские фильмы! Беседы между главами государств долго готовятся.
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