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"Алло, Трамп на проводе". Вот как мировые лидеры звонят друг другу

"Алло, Трамп на проводе". Вот как мировые лидеры звонят друг другу

Если вы думаете, что американский президент вдруг возьмет и скажет: "А наберите-ка мне Путина", — или даже сам позвонит ему по мобильному и пойдет беседовать в туалет, то прекратите смотреть голливудские фильмы! Беседы между главами государств долго готовятся.

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