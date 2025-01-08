Расчет РСЗО «Торнадо-С» поразил пункт временной дислокации бригады ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» группировки войск «Восток» уничтожил пункт временной дислокации механизированной бригады, а также скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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