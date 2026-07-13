Нужен спикер №2500. Есть гонорар

Мероприятие:Закрытое мероприятие для топ-менеджеров организации.Встреча планируется в ноябре 2026 года, в Москве (оффлайн), на 4 часа Темы (или можете предложить свои):- Искусственный интеллект в бизнесе: как начать использовать уже завтра, не строя сложных инфраструктур- Платформенные бизнес-модели и «уберизация»: почему эпоха классического операционного менеджмента заканчивается- Цифровая культура: как преодолеть сопротивление сотрудников и перестроить внутренние процессы- Внедрение ИИ в рутинные функции (маркетинг, закупки, клиентский сервис) без потери контроля- Стратегические советы как инструмент повышения управляемости компании Целевая аудитория (портрет слушателя):- Топ-менеджер: перегружен, дефицит времени, устал от «воды» и общих фраз и бесконечных презентаций с огромным количеством цифр- Имеет общее представление об ИИ, но не является IT-специалистом- Главный внутренний барьер: понимает, что перемены нужны, но не видит чистого первого шага Требования к спикеру: Обязательные hard skills:- Опыт публичных выступлений не менее 20 мероприятий (можно меньше, если есть видео с отличной подачей)- В портфолио есть записи выступлений Желательные soft skills:- Умеет объяснять сложные технологические вещи (нейросети, API, большие языковые модели) на бытовых примерах: «как заказ такси», «как подбор музыки», «как работа с фото в смартфоне»- В речи отсутствуют канцеляризмы, сложносочиненные пассивы («было определено», «представляется возможным»)- Допускает неформальный дресс-код (джинсы, свитшот, кеды) в рамках сцены Требуемый формат:- Динамичная подача, возможно приближенная к формату стенд-апа или интенсив-интервью, но не чистый формат.