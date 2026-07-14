Показы в летнем кинотеатре на Северном речном вокзале посетили 7,8 тыс. человек

Больше 7,8 тысячи зрителей посетили показы в летнем кинотеатре на Северном речном вокзале столицы с начала сезона, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии