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МОСИНФОРМ

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Показы в летнем кинотеатре на Северном речном вокзале посетили 7,8 тыс. человек

Показы в летнем кинотеатре на Северном речном вокзале посетили 7,8 тыс. человек

Больше 7,8 тысячи зрителей посетили показы в летнем кинотеатре на Северном речном вокзале столицы с начала сезона, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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