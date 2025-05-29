Житель Мариуполя: ВСУ выстрелили в полицейского за попытку сдаться

Житель Мариуполя и активист Алексей Моисеенко, занимавшийся поиском пропавших и погибших после окончания боевых действий в городе, поделился с журналистами информацией о произошедших событиях в период конфликта.
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