В России отменяют "Голубой огонёк" и прочие развлекательные шоу к Новому году

В беседе с журналистами портала "Абзац", Лещенко сказал: Нет пока никакого «огонька». Снимается только в «Крокусе» один концерт, который по телевидению покажут, - при этом отметив, что его туда не приглашали Отметим, как отмечает СМИ, само существование телепроекта "Голубой огонёк", как и вопрос о необходимости делать многочисленные шоу к новому году в этом году поставлены под вопрос, так как часть артистов, которые ежегодно выступали на "огоньке", не поддержали СВО и уехали из России, другие – против развлечений в тот момент, когда в стране идёт военная спецоперация и частичная мобилизация.