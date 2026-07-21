RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Химик Дорохов: ряд продуктов лучше не заказывать летом с помощью доставки

Химик Дорохов: ряд продуктов лучше не заказывать летом с помощью доставки

Летом быстрее всего портятся продукты с высоким содержанием белка и влаги. В первую очередь это суши и роллы, блюда из сырой рыбы и морепродуктов, охлаждённое мясо и птица, изделия из мясного фарша, молочные десерты, кремовые торты, мягкие сыры, салаты с майонезной заправкой и готовые блюда с яйцами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии