Химик Дорохов: ряд продуктов лучше не заказывать летом с помощью доставки

Летом быстрее всего портятся продукты с высоким содержанием белка и влаги. В первую очередь это суши и роллы, блюда из сырой рыбы и морепродуктов, охлаждённое мясо и птица, изделия из мясного фарша, молочные десерты, кремовые торты, мягкие сыры, салаты с майонезной заправкой и готовые блюда с яйцами.