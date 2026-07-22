Предотвращен теракт в Петербурге

Предотвращен теракт в ПетербургеСотрудники ФСБ в результате проведенной совместно с МВД операции задержали агента бандеровских спецслужб при входе в метро Петербурга с замаскированным самодельным взрывным устройством.
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