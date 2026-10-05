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Царьград

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АвтоВАЗ испытал прочность кузова Lada Azimut давлением 10 тонн

АвтоВАЗ испытал прочность кузова Lada Azimut давлением 10 тонн

«АвтоВАЗ» провел тесты на прочность кузова нового кроссовера Lada Azimut, воздействуя на дверь усилием до 10 тонн.

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