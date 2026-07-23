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Аргументы и Факты

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Следы на столе: нарколог рассказал о провале Макроном теста на наркотики

Следы на столе: нарколог рассказал о провале Макроном теста на наркотики

Очередной скандал из-за наркотиков разгорелся во французском правительстве. Премьер-министр страны Себастьен Лекорню сообщил, что несколько министерств потеряли сотрудников, которые провалили тесты на наркотики.

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