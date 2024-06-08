На Украине призвали отказаться от использования кондиционеров

Global look press/Hartmut Schmidt/imageBROKER.com На Украине на фоне дефицита электричества запретили использование кондиционеров и наружного освещения зданий кабмина, министерств и центральных органов исполнительной власти, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
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