Экран втрое ярче, чем у предыдущей модели, и вдвое больше памяти. Представлен умные часы Suunto Race 3S

Новые спортивные часы сохранили корпус 45 мм, перешли на сапфировое стекло, получили более яркий AMOLED-дисплей и увеличенный запас автономности Suunto представила умные часы Race 3S, ставшие развитием модели Race S 2024 года.
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