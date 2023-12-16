В Германии подняли вопрос о санкциях против России в сфере удобрений

Член бундестага Германии от блока ХДС/ХСС Тильман Кубан обратился к правительству ФРГ с вопросом о том, намерено ли оно работать над поддержкой санкций против России в сфере импорта удобрений на фоне роста импорта Берлином этих товаров из России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии