В Германии подняли вопрос о санкциях против России в сфере удобрений

Член бундестага Германии от блока ХДС/ХСС Тильман Кубан обратился к правительству ФРГ с вопросом о том, намерено ли оно работать над поддержкой санкций против России в сфере импорта удобрений на фоне роста импорта Берлином этих товаров из России.