Обвиняемому в теракте в «Крокусе» выписали штраф за нарушения ПДД в день задержания

По данным Федеральной службы судебных приставов, на имя уроженца Таджикистана, 32-летнего Мирзоева были выписаны два штрафа за административные нарушения, совершенные совершены 23 марта 2024 года в Брянской области<strong>Судебные приставы хотят взыскать с фигуранта дела по теракту в "Крокус Сити Холле" Далерджона Мирзоева штраф в 2 тыс.