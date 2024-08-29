“Ангелы Смерти”: Saber показала CGI-трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 и рассказала о рел...

“Ангелы Смерти”: Saber показала CGI-трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 и рассказала о релизной версии игрыSaber Interactiveпоказала CGI-трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 и рассказала о релизных версиях игры на разной платформе.
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