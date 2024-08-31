Сотрудники МЧС РФ помогают в тушении пожара в Сербии

Отряд специалистов Федерального министерства Российской Федерации, ведающего вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ) оказывает помощь населению Республики Сербии в тушении крупных очагов пожаров, заявила 31 августа пресс-служба МЧС.
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