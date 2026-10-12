Молодым матерям Архангельской области упростили получение выплаты

Жительницы Архангельской области, родившие первого ребёнка в возрасте от 18 до 25 лет включительно, могут оформить единовременную региональную выплату в любом МФЦ — заявление принимают в период от двух до двенадцати месяцев после рождения ребёнка.
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