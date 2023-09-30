Тарханов сомневается, что Осинькин уйдёт из «Крыльев» в другой клуб РПЛ

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Александр Тарханов высказался по поводу того, стоит ли готовиться к тому, что в течение ближайшего времени действующий главный тренер команды Игорь Осинькин примет решение о переходе в один из топ-клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).