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TRENDYMEN

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Женщина пожалела бобра и взяла его домой вместо кота. Питомец вырос и стал по всему дому строить плотины

Женщина пожалела бобра и взяла его домой вместо кота. Питомец вырос и стал по всему дому строить плотины

Однажды женщина решила проявить оригинальность, когда дело касалось выбора нового домашнего питомца. Вместо стандартных кошек или собак она выбрала бобра, руководствуясь мыслью, что они компактные по размеру и, вероятно, прекрасно уживутся в домашней обстановке.

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Комментарии
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ВераВерная
У Чиливанова как всегда... всё обязательно к Суре и Асуре сведётся)))
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20 час.
лл
лина любимцева
Природа свое возьмет. Плотина - значит плотина будет!! Лапушка этот бобр!!! Надеюсь, мама его любит... А он маму любит.
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17 час.
Элеонора Коган
Удивительный питомец бобёр  и очень милый!!! А около пруда ему вообще раздолье!!!
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14 час.

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