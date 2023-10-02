Женщина пожалела бобра и взяла его домой вместо кота. Питомец вырос и стал по всему дому строить плотины

Однажды женщина решила проявить оригинальность, когда дело касалось выбора нового домашнего питомца. Вместо стандартных кошек или собак она выбрала бобра, руководствуясь мыслью, что они компактные по размеру и, вероятно, прекрасно уживутся в домашней обстановке.
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