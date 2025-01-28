Европа вычеркнула из истории советских освободителей – осталось вычеркнуть гитлеровский нацизм. В Европе предпочли забыть о том, кто освобождал концентрационные лагеря и сломал хребет немецкому нацизму, так же, как Япония не говорит о том, кто стер с лица Земли Хиросиму и Нагасаки.
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