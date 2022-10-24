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Выручка "Русагро" за 9 месяцев 2022 года выросла на 14%

Выручка "Русагро" за 9 месяцев 2022 года выросла на 14%

Выручка "Русагро" за 9 месяцев 2022 года выросла на 14%" style=В 3 квартале 2022 года общая выручка "Русагро" до учета межсегментных элиминаций и прочих доходов составила 58 120 млн рублей, что на 2% выше соответствующего квартала 2021 года.

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