Выручка "Русагро" за 9 месяцев 2022 года выросла на 14%" style=В 3 квартале 2022 года общая выручка "Русагро" до учета межсегментных элиминаций и прочих доходов составила 58 120 млн рублей, что на 2% выше соответствующего квартала 2021 года.