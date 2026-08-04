Слово в защиту пальмового масла.

Александр Симаков

Общественная коллегия по жалобам на прессу уличила телевизионный канал «Россия-1» в дезинформации зрителей. Поводом послужил один из выпусков телепередачи «Специальный корреспондент», в котором рассматривалась тема использования пальмового масла в продовольствии. Выпуск транслировался 22 октября 2013 года. Общество по защите прав потребителей «Правда о еде» обратилось к общественной коллегии по жалобам на прессу с просьбой проанализировать объективность подачи информации в выпуске передачи «Специальный корреспондент». Коллегия признала его неточным, с ИСКАЖЁНЫМИ и ЛОЖНЫМИ сведениями. Решение о жалобе на программу Аркадия Мамонтова «Осторожно! Еда» опубликовали на сайте коллегии. Факты о пальмовом масле, представленные в передаче, оказались СФАБРИКОВАННЫМИ, что возмутило не только ученых, которые участвовали в съемках, но и правозащитников. Сегодня его используют для производства специализированных жиров, которые применяются производителями в кондитерской, молочной, хлебобулочной и других отраслях пищевой промышленности. Суть позиции правозащитников заключается в том, что выпуск передачи «Осторожно! Еда», носит односторонний негативный характер и направлен на ДИСКРЕДИТАЦИЮ производителей и поставщиков жиров специального назначения, в основе которых есть пальмовое масло. Например, в передаче звучали тезисы о том, что пальмовое масло не усваивается в организме человека и запрещено во всех странах мира, что возмутило ученых НИИ питания РАМН и МГУ, которые присоединились к жалобе правозащитников. Ученые МГУ предоставили научные обзоры за последние годы, которые напрямую свидетельствуют о безопасности и свойствах пальмового масла. Также они сообщили, что главной причиной использования этого масла является отсутствие в нем трансжиров, которые признаны Всемирной организацией здравоохранения опаснейшими компонентами продуктов питания. Если, например, в кондитерской промышленности использовать привычное подсолнечное масло, его придется подвергать гидрогенизации, в ходе которой появляются эти опасные составляющие. Как сообщил один из ученых, ему не дали сказать и слова, несмотря на то, что ведущий подходил несколько раз. Он полагает, что ему не дали выразить свое мнение потому, что его позиция противоречила основному направлению передачи. Эксперты коллегии сошлись во мнении, что в передаче Аркадий Мамонтов, помимо СФАБРИКОВАННЫХ фактов, использовал психологическое давление на зрителя, создавая «образ врага» в лице как самого пальмового масла, так и его поставщиков. Общественная коллегия по жалобам на прессу считает, что Аркадий Мамонтов опытный журналист и должен иметь общее представление о профессиональных стандартах, в том числе о том, что является недопустимым. Целевая аудитория передачи это потребители продуктов питания, которые могут пострадать из-за введения в заблуждение относительно качества и безопасности пищевых продуктов.