Осень 1940 года выглядела для немецких танковых войск временем уверенного развития. Средний танк поддержки Panzer IV получил дополнительное бронирование, изменённую башню и сохранил проверенную короткоствольную 75-мм пушку.
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