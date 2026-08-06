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Россия ислам институты ректоры Кабулда конференциядә чыгыш ясаячак

13 августта Кабулда уза торган «Россия һәм Ислам дөньясы» халыкара мәгариф конференциясендә танылган Россия тарихчысы, ислам белгече, профессор, ТР Фәннәр академиясе әгъзасы, Россия ислам институты ректоры Рәфыйк Мөхәммәтшин чыгыш ясаячак.

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