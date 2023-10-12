Пищевые табу у казаков: что никогда не ели «донцы»

Существуют несколько типов традиционных пищевых запретов. Во-первых, это запреты на определенные виды пищи (и напитков), которые религия или народные обычаи запрещают употреблять в определенные дни года (например, во время поста) или всегда, независимо от сезона.
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