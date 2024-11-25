На Марсе обнаружены следы жизни

Австралийские и европейские планетологи нашли в знаменитом марсианском метеорите "Черная красавица" зерна минералов, которые возникли на Марсе примерно 4,45 млрд назад в результате контакта горячих горных пород с очень горячей жидкой водой.
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