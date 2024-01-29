Граждан России и Таджикистана подозревают в нападении на католический храм в Стамбуле

Всего были задержаны 47 человекДвое подозреваемых в стрельбе в католическом храме в Стамбуле задержаны, они граждане Таджикистана и России, сообщает издание Yeni Safak со ссылкой на главу МВД Турции Али Ерликая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии