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Граждан России и Таджикистана подозревают в нападении на католический храм в Стамбуле

Граждан России и Таджикистана подозревают в нападении на католический храм в Стамбуле

Всего были задержаны 47 человекДвое подозреваемых в стрельбе в католическом храме в Стамбуле задержаны, они граждане Таджикистана и России, сообщает издание Yeni Safak со ссылкой на главу МВД Турции Али Ерликая.

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