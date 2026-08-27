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ТОЛК

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Т2 запускает единое окно для доступа к 50 нейросетям для клиентов

Т2 запускает единое окно для доступа к 50 нейросетям для клиентов

Количество возможных генераций зависит от тарифа, а оплата происходит с баланса мобильного номера. Т2 предлагает клиентам получить весь опыт пользования нейросетями в "одном окне" – вместо нескольких подписок на сервисы.

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