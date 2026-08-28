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Суд наложил арест на 45% акций и счета Петербургского нефтяного терминала

Суд наложил арест на 45% акций и счета Петербургского нефтяного терминала

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры РФ о введении обеспечительных мер в отношении активов председателя совета директоров АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) Елены Васильевой.

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