Суд наложил арест на 45% акций и счета Петербургского нефтяного терминала

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры РФ о введении обеспечительных мер в отношении активов председателя совета директоров АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) Елены Васильевой.
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