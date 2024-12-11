Американский аналитик Шрайвер предрек поражение США в войне с Китаем

США не смогут одержать победу в войне против Китая, если решатся на нее. Такое мнение в социальной сети Х высказал военный аналитик Уилл Шрайвер, комментируя недавние высказывания американского генерала Эрика Смита.
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