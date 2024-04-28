Генерал Армагеддон возвращается перед наступлением: Суровикин будет замминистра?

По инсайдерским телеграм-каналам прошла плохая весть для Киева и его западных сюзеренов — перед своей инаугурацией Владимир Путин решил сделать им сюрприз, которому не обрадуются: вернуть на фронт генерала армии Сергея Владимировича Суровикина.