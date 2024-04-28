Политический ве...
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПОЛИТИКАМИРОВОЙ ОБЗОРЭКОНОМИКАНОВОСТИ УКРАИНЫПРОИСШЕСТВИЯСпецоперация
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политический вестник

4 316 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Бабин
    Бумеранг ребята-как вы привезли российский танк из Украины и выставляли возле посольств российских по Европе -то норм...Трофейный «Леопар...
  • Алексей Гердин
    Ой ну куда ломится то, а!! Как против России эти танки пускать, так это нормально, а как трофей притащили, так нельзя...Трофейный «Леопар...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ А что в этом такого. Россия воюет... НАТО  "помогает" стране У военной техникой, которая в итоге становится военны...Генсек НАТО: Пути...

Генерал Армагеддон возвращается перед наступлением: Суровикин будет замминистра?

Генерал Армагеддон возвращается перед наступлением: Суровикин будет замминистра?

По инсайдерским телеграм-каналам прошла плохая весть для Киева и его западных сюзеренов — перед своей инаугурацией Владимир Путин решил сделать им сюрприз, которому не обрадуются: вернуть на фронт генерала армии Сергея Владимировича Суровикина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх