«На шею Европе уже не сядешь»: Кедми раскрыл, какая расплата ждёт Армению за все выходки Пашиняна против России

Телеканал "78" Премьер Армении Никол Пашинян последовательно рвет связи с Россией – и уже отказывается называть ее союзником.
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