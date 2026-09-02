Театр абсурда
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Театр абсурда

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«На шею Европе уже не сядешь»: Кедми раскрыл, какая расплата ждёт Армению за все выходки Пашиняна против России

«На шею Европе уже не сядешь»: Кедми раскрыл, какая расплата ждёт Армению за все выходки Пашиняна против России

Телеканал "78" Премьер Армении Никол Пашинян последовательно рвет связи с Россией – и уже отказывается называть ее союзником.

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