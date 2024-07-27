Страна и люди
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Страна и люди

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Маск назвал церемонию открытия Олимпиады неуважением к христианам

Маск назвал церемонию открытия Олимпиады неуважением к христианам

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал неуважением к христианам пародию на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», которую показали в ходе церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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