Маск назвал церемонию открытия Олимпиады неуважением к христианам

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал неуважением к христианам пародию на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», которую показали в ходе церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.
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