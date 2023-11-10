В восьми районах Приангарья появились малые спортплощадки ГТО

В 2023 году по федеральным проектам «Спорт — норма жизни» и «Бизнес-спринт» малые спортивные площадки для подготовки и сдачи нормативов ГТО появились в Катангском, Усть-Удинском, Нижнеудинском, Заларинском, Чунском, Усть-Илимском, Усольском и Черемховском районах.
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