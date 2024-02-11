От 3,08 млн рублей за 176-сильный Forthing T5 Evo до 4,58 млн рублей за 235-сильный Chery Tiggo 8 Pro е+ Hybrid. Рейтинг самых доступных гибридов в России от «Автоновости дня»

Ресурс «Автоновости дня» составил рейтинг самых доступных гибридов в России. Интересно, что представлен он исключительно кроссоверами (ранее мы писали, что Россия – это страна внедорожников и кроссоверов), а самым доступным является Forthing T5 Evo.