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Царьград

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Возможно, я выстрелил: что сказал спустя 33 года обвиняемый в убийстве Талькова

Возможно, я выстрелил: что сказал спустя 33 года обвиняемый в убийстве Талькова

Следователи выехали в Израиль, чтобы допросить Валерия Шляфмана.Валерий Шляфман, которого следствие сейчас допрашивает как обвиняемого в убийстве Игоря Талькова, рассказал, что Талькова убивал не он, а Игорь Малахов.

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