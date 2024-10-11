Возможно, я выстрелил: что сказал спустя 33 года обвиняемый в убийстве Талькова

Следователи выехали в Израиль, чтобы допросить Валерия Шляфмана.Валерий Шляфман, которого следствие сейчас допрашивает как обвиняемого в убийстве Игоря Талькова, рассказал, что Талькова убивал не он, а Игорь Малахов.