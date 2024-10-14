В Ленобласти для отопительного сезона подготовили более 52 тысяч тонн топлива

720 котельных региона работают в штатном режиме Во всех населённых пунктах Ленобласти стартовал отопительный сезон, пик запусков и отладки систем пройден, сообщили сегодня в пресс-службе региональной администрации.
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