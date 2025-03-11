Астраханка завоевала серебро на Кубке России по каратэ киокусинкай

В Москве, в Центре боевых искусств, состоялись соревнования на Кубок России по каратэ киокусинкай среди мужчин и женщин, в котором приняли участие более 170 спортсменов из 27 регионов страны, в том числе и Астраханской области.
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