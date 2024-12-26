Эстонский министр допустил воздействие извне при аварии на кабеле EstLink 2

Возможность внешнего вмешательства при выходе из строя кабеля EstLink 2, соединяющего Эстонию и Финляндию, не стал исключать министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет, 26 декабря сообщение опубликовано на странице политика в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).