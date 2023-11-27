Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Вдарим бицепсом по Альцгеймеру! Новости науки

Вдарим бицепсом по Альцгеймеру! Новости науки

ZloiBiolog   Не найдётся в современном обществе человека, который не знал бы о болезни Альцгеймера: самом распространённом виде деменции, которая приводит к потере памяти, инвалидизации, а далее – к полному распаду личности.

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