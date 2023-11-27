Вдарим бицепсом по Альцгеймеру! Новости науки

ZloiBiolog Не найдётся в современном обществе человека, который не знал бы о болезни Альцгеймера: самом распространённом виде деменции, которая приводит к потере памяти, инвалидизации, а далее – к полному распаду личности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии