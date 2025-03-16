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Царьград

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Европа не заменит передовые американские ракеты для ВСУ – Евгений Бужинский

Европа не заменит передовые американские ракеты для ВСУ – Евгений Бужинский

Евгений Бужинский заявил, что Европа не сможет восполнить дефицит ракет ATACMS у ВСУ. Без американской разведки эти ракеты стали бесполезны.

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