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Царьград

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Вся правда о масле на вашей кухне: только 5 марок прошли проверку на "отлично"! Остальные - под подозрением?

Вся правда о масле на вашей кухне: только 5 марок прошли проверку на "отлично"! Остальные - под подозрением?

Выбрасываете деньги на ветер, покупая подсолнечное масло? Роскачество проверило 21 бренд, и только 5 из них оказались достойны вашей кухни! Узнайте, какие марки прошли строжайший отбор, а какие – оказались под подозрением, и почему вы можете быть в опасности, даже не догадываясь об этом!Вы любите жарить картошечку? Добавляете масло в салат? А задумывались ли вы, что на самом деле скрывается в привычной бутылке подсолнечного масла? Роскачество провело масштабное исследование, протестировав 21 популярный бренд.

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