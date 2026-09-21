Вся правда о масле на вашей кухне: только 5 марок прошли проверку на "отлично"! Остальные - под подозрением?

Выбрасываете деньги на ветер, покупая подсолнечное масло? Роскачество проверило 21 бренд, и только 5 из них оказались достойны вашей кухни! Узнайте, какие марки прошли строжайший отбор, а какие – оказались под подозрением, и почему вы можете быть в опасности, даже не догадываясь об этом!Вы любите жарить картошечку? Добавляете масло в салат? А задумывались ли вы, что на самом деле скрывается в привычной бутылке подсолнечного масла? Роскачество провело масштабное исследование, протестировав 21 популярный бренд.