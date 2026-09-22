Самарская область подверглась массированной атаке беспилотников 22 сентября: что известно

В Самарской области 22 сентября произошла крупная атака украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в социальной сети «Макс».
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